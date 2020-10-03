Пашинян: террористы из Сирии воюют на стороне Азербайджана в Карабахе

Участие в боевых действиях в Нагорном Карабахе принимают наемники и террористы из Сирии, а также турецкие спецназовцы. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Турция перебросила в Азербайджан наемников из Сирии для участия в боевых действиях в Нагорном Карабахе. Армянские военные получили сведения о том, что сирийцы воюют на стороне Азербайджана, как и спецназ из Турции, заявил Пашинян в обращении к нации.

Армия обороны осуществила активную контратаку и достигла существенных успехов. Несколько подразделений специального назначения противника полностью разгромлены, добавил премьер-министр Армении.