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17:02   3 Октября 2020
Армия

Пашинян: террористы из Сирии воюют на стороне Азербайджана в Карабахе

Пашинян: террористы из Сирии воюют на стороне Азербайджана в Карабахе

Участие в боевых действиях в Нагорном Карабахе принимают наемники и террористы из Сирии, а также турецкие спецназовцы. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Турция перебросила в Азербайджан наемников из Сирии для участия в боевых действиях в Нагорном Карабахе. Армянские военные получили сведения о том, что сирийцы воюют на стороне Азербайджана, как и спецназ из Турции, заявил Пашинян в обращении к нации.

Армия обороны осуществила активную контратаку и достигла существенных успехов. Несколько подразделений специального назначения противника полностью разгромлены, добавил премьер-министр Армении.

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Автор: Борис Нестеров
#карабах #пашинян #Сирийские наемники

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