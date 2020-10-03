Guardian: Анкара обманом перебросила боевиков из Сирии в Нагорный Карабах

Сирийские боевики, воюющие в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана, были обманом завербованы Турцией. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на The Guardian, им обещали работу охранниками на объектах в Азербайджане.

Очередное подтверждение о переброске Турцией сирийских боевиков в Нагорный Карабах, где они воюют на стороне Азербайджана, стало известно журналистам британской газеты The Guardian. Им удалось побеседовать с несколькими боевиками, которые сообщили, что рекрутеры обещали работу охранниками на азербайджанских нефтяных объектах. Один из собеседников сказал, что он знал о стычках между Азербайджаном и Арменией, но не думал, что примет в них участие.