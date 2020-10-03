Нефтяники будут выплачивать налоги на прибыль по скорректированным правилам

Новые принципы налогообложения доходов с добычи нефти и других полезных ископаемых были одобрены депутатами Государственной думы. Воспользоваться условиями смогут ранее не включенные в программу месторождения, пишет РИА Новости.

Поддержанный Госдумой законопроект регулирует налогообложение на дополнительный доход от добычи нефти и льготы, на которые компании могут рассчитывать в случае разработки месторождений. Инициатива учитывает снижение прибыли на фоне общемировой экономической нестабильности. При этом нефтяники получат льготы и особые условия расчета выплат, если продолжают деятельность на выработанных месторождениях. Перечень последних был увеличен за счет объектов на Сахалине и в других субъектах РФ.

Особые условия также будут действовать для производителей сверхвязкой нефти. С 2021 года организации имеют возможность получить налоговый вычет в 20% в том случае, если их деятельность проходит на месторождениях, полностью или частично расположенных в Охотском море.