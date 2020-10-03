Украинцы одобрили выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

Результаты опроса на украинском телеканале "НАШ" о том, достоин ли президент России Владимир Путин Нобелевской премии мира, оказались крайне неожиданными, сообщает "Обозреватель".

Подавляющие количество телезрителей поддержали выдвижение кандидатуры президента России на Нобелевскую премию мира — 76%. Остальные 24% нашли эту идею не слишком удачной.

Результаты опроса вызвали на Украине настоящий скандал. На телеканал, проводивший скандальный опрос, обрушился шквал критики.

"Я думаю, главное — это глубокая физиологическое отвращение ко всем участникам этого эфира, учитывая владельца канала. Они и до этого были зашкварены, но это уже вне любой черты", — возмутился журналист Сергей Иванов.

Результаты скандального опроса не смог обойти стороной и бывший депутат Верховной рады Борислав Береза. Он назвал всех проголосовавших за идиотами.