Беглов ознакомился с результатом ремонта детской больницы в Колпино

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов совершил визит в Детскую городскую больницу №22 в Колпино 3 октября. Об этом сообщает издание "Невские Новости".

Официальное открытие медицинского учреждения прошло 5 сентября, напомнили в издании. Губернатор проверил состояние больницы после ремонта и лично убедился в качестве выполненных работ.

Градоначальник в ходе рабочего визита в 2018 году в Колпинский район дал поручение отремонтировать отделение анестезиологии-реанимации и организовать в нем блок паллиативного лечения на восемь коек для детей, уточнили в редакции. Уже в 2019 году строители заменили систему отопления, канализации и водоснабжения, а также вентиляции.

Сейчас в больнице заканчивают установку нового оборудования. Общая сумма контракта на его поставку в 2019 году составила 40 млн рублей, а в 2020 году — на 69 млн рублей.

Губернатор Александр Беглов накануне утвердил правила безопасности в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщает телеканал "360".