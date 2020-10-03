Манукян: обильная публикация фейк-ньюс в СМИ – типичная манипуляция Турции

Турецкие СМИ распространяют фейки об эпидемиологической ситуации в стране. Турецкое издание Hurriyet опубликовало материал с отзывами восторженных британцев, отдохнувших в Анталье и Бодруме.

Британцы, как утверждают турецкие СМИ, в полном восторге от отдыха, во время которого "чувствовали себя в полной безопасности". Эти заявления в корне расходятся с мнением британского правительства, которое исключило Турцию из списка безопасных стран из-за эпидемиологической катастрофы, передает Федеральное агентство новостей.

Правительство Великобритании ввело обязательный двухнедельный карантин для туристов, вернувшихся из Турции. Также Лондон заявляет, что отпуск на турецких курортах несет огромные риски для здоровья нации.

Более того, туристический оператор TUI вдруг отменил все путевки из Лондона в Турцию.

На фоне всего этого турецкие СМИ выпускают бодрые публикации об успешности туристического сезона в стране. По мнению эксперта комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадима Манукяна, подобный прием - типичная для Турции откровенная манипуляция с помощью подмены понятий в СМИ.

"Это касается и туристической сферы, которой Анкара очень гордится. Она не хочет сейчас потерять поток туристов. Из Европы приезжают достаточно состоятельные люди. Турция просто применяет атаки в виде фейк-ньюс в рамках информационной войны. Ей больше ничего не остается делать", — заявил эксперт.

Манукян назвал Турцию "перевернутым пространством", где фейки возводятся в разряд истины. СМИ, подконтрольные Анкаре, пытаются облагородить деятельность президента Реджепа Тайипа Эрдогана.