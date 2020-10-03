Зараженный президент: как коронавирус влияет на рейтинги переболевших глав?

«Все, что нас не убивает, делает нас сильнее» — фраза философа Фридриха Ницше идеально описывает феномен растущих и падающих рейтингов глав государств, переболевших коронавирусом.

Теперь к ним присоединился и президент США Дональд Трамп, проходящий экспериментальное лечение от COVID-19 в стенах военного госпиталя. В преддверии президентских выборов рост электоральных симпатий пришелся бы весьма кстати для главы Белого дома, рассчитывающего на переизбрание. Но эффект может быть и абсолютно противоположным.

Чьи рейтинги упали из-за болезни?

Первым ключевым политиком, заразившимся «короной», стал британский премьер-министр Борис Джонсон. Ухудшение здоровья чиновника в марте всячески пытались «сгладить» в его пресс-службе. Во время госпитализации утверждалось, что Джонсон «продолжает работать с документами» и «руководить страной» — а политику с трудом удавалось дышать без аппарата ИВЛ.

Спустя три месяца рейтинг Джонсона рухнул до рекордно низкой отметки за время пандемии. Исследовательский центр Opinium утверждает, что количество граждан, одобряющих деятельность премьера, равно 37%. Тех, кто не одобряет работу Джонсона на 17% больше, чем в середине апреля — 44% британцев.

Казалось бы, такой эффект объясняется не столько болезнью премьера, сколько неэффективными мерами по противодействию вирусу в стране… Но отсутствие откровенности от Джонсона и его пресс-службы в момент национального кризиса «уронило» его рейтинг: изначально политик не признавался в очень плохом самочувствии публично. Однако теперь у Джонсона есть убедительный аргумент, который заставит критиков замолчать: после выздоровления британский премьер сказал, что без национальной службы здравоохранения он бы не выжил.

А кто стал популярнее после заражения?

В июле президент Бразилии Жаир Болсонару вылечился от COVID-19, а уже в середине августа опрос, проведенный среди 2000 бразильцев, показал самый высокий уровень поддержки Болсонару с начала его президентского срока в январе 2019 года. Согласно результатам социологов из Datafolha, позитивно деятельность президента оценили 37% бразильцев.

Возможно, положительно повлияло на рейтинг Болсонару его умение признавать ошибки. До своей болезни глава Бразилии преуменьшал угрозу, которую представляет новый вирус для здоровья человека. Но в июне он стал одним из 1,6 миллионов бразильцев с положительным тестом на COVID-19.

На двадцать дней Болсонару изолировался в своей резиденции — работал удаленно и лечился противомалярийным препаратом гидроксихлорохин. Кстати, немецкие ученые признали лекарство неэффективным в борьбе с коронавирусом и даже опасным для «сердечников», но Болсонару об этом не знал.

Что же касается Трампа — американский президент в силу возраста входит в группу риска, но «хоронить» его рано, уверен политолог, американист Константин Блохин. Около государственных лиц самые лучшие врачи, напоминает эксперт, и Трамп не исключение. Но вот предвыборный рейтинг под угрозой.

«Понятно, что это каким-то образом ударяет по Трампу — например, он не будет участвовать в дебатах либо будет участвовать удаленно. Удаленный формат не для Трампа, а больше для Джо Байдена. Для Трампа важно работать с публикой, чувствовать публику — это, конечно, минус для него, болезнь выбивает его из предвыборной кампании, но не устраняет», — рассказал политолог в комментарии «Политике Сегодня».

Критической потери электората Трамп не увидит, считает Блохин. Все из-за поляризации американского общества: судя по опросам ведущих американских СМИ, рейтинги республиканца и демократа идут вровень.

Вряд ли коронавирус серьезно скажется на политической карьере Трампа. Мировые лидеры уже проходили это заболевание, не исключением стала и Россия — в конце апреля заболел премьер-министр Михаил Мишустин, а к середине мая политик выздоровел и вернулся к работе.

Напомним, 3 октября стало известно о госпитализации экс-президента Украины Петра Порошенко. У него диагностировали двустороннее воспаление легких на фоне коронавируса.