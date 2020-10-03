Порошенко доставили в больницу с COVID-19

Бывшего президента Украины Петра Порошенко госпитализировали в больницу из-за коронавирусной инфекции, заявила его супруга Марина. Об этом пишет Telegram-канал "Украина 24/7".

Марина Порошенко сообщила о двустороннем воспалении легких, которое обнаружили у ее супруга на фоне заражения COVID-19. По словам жены политика, ситуация плохая. Однако у Порошенко "достаточно воли, чтобы справиться с болезнью". Коронавирус подтвердили и у дочери экс-президента Украины.