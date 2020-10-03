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15:43   3 Октября 2020
Общество

Эксперт назвал полезную для здоровья дозу алкоголя

Эксперт назвал полезную для здоровья дозу алкоголя

Кардиологу отделения кардиохирургии МОНИКИ им. М. Владимирского Ирине Бондаревой удалось вычислить дозу алкоголя, которая может считаться полезной для организма. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Пациентам с кардиологическими заболеваниями необходимо не просто соблюдать правильную диету, но и тщательно следить за количеством выпитого спиртного, уточнила специалист. Существует определенная доза, которую можно считать терапевтической нормой.

Расширению сосудов будет способствовать принятие 50 граммов красного вина за ужином, поделилась Бондарева. Болезней сердца также поможет избежать правильное питание. При приготовлении пищи не стоит злоупотреблять солью, ограничив ее прием до пяти граммов в сутки.

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Автор: Яна Либерман
#алкоголь #питание #бондарева

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