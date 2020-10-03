Американец в костюме Халка разбил звезду Трампа на "Аллее славы"

Американец в костюме супергероя Халка разбил звезду главы Белого дома Дональда Трампа на "Аллее славы" в Лос-Анджелесе, сообщает телеканал "360" со ссылкой на TMZ.

Вандал уничтожил звезду президента США инструментом для добычи горных пород — киркой. Американские службы залили яму цементом и восстановили повреждения. Правоохранители Лос-Анджелеса разыскивают вандала, опрашиваются свидетели происшествия.

Глава Белого дома Дональд Трамп получил звезду на "Аллее славы" в 2007 году за шоу "Ученик". Вандалы уже разрисовывали почетный знак и разбивали его кувалдой в 2018 году.