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15:16   3 Октября 2020
Происшествия

Американец в костюме Халка разбил звезду Трампа на "Аллее славы"

Американец в костюме Халка разбил звезду Трампа на "Аллее славы"

Американец в костюме супергероя Халка разбил звезду главы Белого дома Дональда Трампа на "Аллее славы" в Лос-Анджелесе, сообщает телеканал "360" со ссылкой на TMZ.

Вандал уничтожил звезду президента США инструментом для добычи горных пород — киркой. Американские службы залили яму цементом и восстановили повреждения. Правоохранители Лос-Анджелеса разыскивают вандала, опрашиваются свидетели происшествия.

Глава Белого дома Дональд Трамп получил звезду на "Аллее славы" в 2007 году за шоу "Ученик". Вандалы уже разрисовывали почетный знак и разбивали его кувалдой в 2018 году.

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Автор: Ирина Большунова
#сша #халк #трамп #аллея славы

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