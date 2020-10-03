Россияне утратили интерес к распродажам

Почти треть жителей России признались, что с декабря 2019 года по май 2020-го не покупали товары во время распродаж. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на результаты опроса Deloitte.

Согласно исследованию, 27% граждан проигнорировали традиционные распродажи в первой половине 2020 года. Самыми непопулярными оказались межсезонные распродажи, которые смогли заинтересовать только 19% респондентов.

Падение популярности реализации товаров со скидками эксперты объясняют снижением платежеспособности населения в условиях пандемии коронавируса. Часть россиян лишилась стабильного дохода, в связи с чем граждане вынуждены были отказаться от импульсивных покупок, пусть даже по сниженной цене.

Как отмечают аналитики, жители РФ все больше склонны к планированию покупок. В ответ на это ретейлеры вынуждены приспосабливаться и делать предложения более индивидуальными. Продавцы завлекают покупателей увеличенным кешбэком и специальными кредитными условиями, рассказали в "М.Видео — Эльдорадо".

По словам специалистов Deloitte, в условиях кризиса для ретейлеров акции становятся "актом отчаяния" и "последней возможностью сохранить бизнес".