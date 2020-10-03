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15:10   3 Октября 2020
Политика

"Сразу войдет в состав России": угрозы Эстонии "блокадой" высмеяли в Сети

"Сразу войдет в состав России": угрозы Эстонии "блокадой" высмеяли в Сети

Идея эстонских властей блокировать вход в Черное море для России столкнулась с жесткими ответами пользователей в интернете. Об этом рассказывают "Народные новости".

По словам экспертов, подобную меру "блокады" России может поддержать и Польша. Россияне же такую инициативу сразу раскритиковали и возмутились тому, как Эстония распоряжается Финским заливом. Некоторые пользователи заявляют, что как только это "перекрытие" случится, то в состав Российской Федерации войдет еще одна страна.

К этому же заявлению пользователь Иван Денежкин вспомнил фразу американского президента о том, что Эстония является пригородом Петербурга.

"Не далеко ли замахнулись!" — возмутился некий Victor.

Большинство людей лишь отметили абсурдность таких решений и настоятельно порекомендовали эстонской стороне самостоятельно разобраться со своими внутренними проблемами.

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Автор: Василий Пименов
#россия #эстония #финский залив

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