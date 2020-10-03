Эксперт назвал последствия отмены льгот на эквайринг

Отмена Банком России льгот на эквайринг для онлайн-магазинов может отразиться на стоимость товаров, реализуемых на виртуальных торговых площадках, передает Nation News.

На время пандемии в качестве поддержки предпринимателей Центробанк вводил льготы на интернет-платежи. В настоящий момент принято решение их отменить, вслед за чем может последовать рост цен на продукцию, рассказал трейдер Артем Звездин.

Причинами отмены ранее установленных преференций стали прекращение режима самоизоляции и рост популярности интернет-покупок. По словам трейдера, ожидаемое подорожание товаров не будет значительным, ведь комиссионные сборы не являются основой ценообразования.

Далее российские банки будут снижать ставки по своим услугам с целью сделать их привлекательнее для предпринимателей, добавил специалист. Он также отметил, что Центробанк отлично простимулировал интернет-продажи.