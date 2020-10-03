Глава Минобороны Украины уволил семь должностных лиц после крушения Ан-26

Семь должностных лиц Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба отстранены от работы в связи с крушением самолета Ан-26 по решению министра обороны Украины. Об этом пишет "Коммерсант".

Двое из отстраненных от должности - заместители руководителя университета. Еще пять человек - командир бригады, заместители, руководитель полетов, ответственный за безопасность полетов, рассказал вице-премьер Украины Олег Уруский.

Также вице-премьер призвал отстранить от работы и руководителя университета. Однако он взял на себя организацию работ после крушения самолета. В случае его отстранения работы пришлось бы остановить.

Самолет Ан-26 разбился вечером 25 сентября у города Чугуев, что в Харьковской области, при заходе на посадку. На борту находились 27 человек, большинство из них - курсанты. Два человека выжили, однако один из них позже скончался в больнице.