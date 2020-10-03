ФРГ получила четвертый запрос Генпрокуратуры России по ситуации с Навальным

Генеральная прокуратура РФ в четвертый раз отправила запрос властям ФРГ об оказании помощи по ситуации с Навальным, пишет РИА Новости.

Власти Германии получили очередное официальное обращение руководства РФ в связи с оказанием правовой помощи по урегулированию ситуации с отравлением Алексея Навального, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

Данное обращение является уже четвертым по счету запросом Генеральной прокуратуры РФ в адрес ФРГ в связи с блогером Навальным.