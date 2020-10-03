Выдавший фальшивую справку по делу Ефремова участковый уволен из органов

Сотрудника правоохранительных органов, выдавшего поддельную справку в отношении гражданской жены погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, освободили от должности, передает РИА Новости.

Речь идет о справке от участкового, в которой говорилось, что гражданская жена погибшего Сергея Захарова Ирина Стерхова просто сдавала ему койко-место. Данная информация не соответствовала действительности.

Ранее Стерхова пыталась доказать, что с погибшим ее связывали семейные узы: они прожили вместе 20 лет, у них были общие друзья и совместные поездки на отдых. Несмотря на это, Пресненский суд Москвы отказался признать женщину потерпевшей наряду с законной супругой Захарова, его сыновьями и братом.

По факту выдачи этой справки была проведена проверка, по результатам которой участкового уволили из органов внутренних дел, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Московской области.