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14:24   3 Октября 2020
Общество

Выдавший фальшивую справку по делу Ефремова участковый уволен из органов

Выдавший фальшивую справку по делу Ефремова участковый уволен из органов

Сотрудника правоохранительных органов, выдавшего поддельную справку в отношении гражданской жены погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, освободили от должности, передает РИА Новости.

Речь идет о справке от участкового, в которой говорилось, что гражданская жена погибшего Сергея Захарова Ирина Стерхова просто сдавала ему койко-место. Данная информация не соответствовала действительности.

Ранее Стерхова пыталась доказать, что с погибшим ее связывали семейные узы: они прожили вместе 20 лет, у них были общие друзья и совместные поездки на отдых. Несмотря на это, Пресненский суд Москвы отказался признать женщину потерпевшей наряду с законной супругой Захарова, его сыновьями и братом.

По факту выдачи этой справки была проведена проверка, по результатам которой участкового уволили из органов внутренних дел, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Московской области.

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Автор: Руслан Неглинный
#увольнение #участковый #ефремов #захаров #Стерхова

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