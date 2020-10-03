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14:16   3 Октября 2020
Шоу-бизнес

Лоза назвал причину смерти 73-летнего Кальянова

Лоза назвал причину смерти 73-летнего Кальянова

Советский и российский исполнитель Юрий Лоза почтил память умершего Александра Кальянова на своей официальной странице в Facebook, а также назвал истинную причину смерти артиста.

На своем официальном аккаунте в Facebook певец Юрий Лоза почтил память умершего друга Александра Кальянова и написал настоящую причину его смерти.

"Еще один представитель нашего цеха оставил этот бренный мир...Борьба была неравной — рак оказался сильнее", — отписался Лоза.

Лоза вспомнил, как познакомился с Кальяновым. Это произошло в далеком 1984 году, в момент, когда певец записывал нашумевший хит "Плота" на студии Кальянова.

"Так как Саша свел фонограмму безукоризненно, я решил и дальше работать с ним, но уже следующая песня, как говорится, встала колом",—поделился Юрий Лоза.

После знакомства старые друзья часто пересекались на концертах и различных светских мероприятиях. Однако за последние три года Кальянов болел раком и мало выходил в свет.

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Автор: Ирина Большунова
#юрий лоза #причина смерти #александр кальянов

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