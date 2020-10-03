Лоза назвал причину смерти 73-летнего Кальянова

Советский и российский исполнитель Юрий Лоза почтил память умершего Александра Кальянова на своей официальной странице в Facebook, а также назвал истинную причину смерти артиста.

На своем официальном аккаунте в Facebook певец Юрий Лоза почтил память умершего друга Александра Кальянова и написал настоящую причину его смерти.

"Еще один представитель нашего цеха оставил этот бренный мир...Борьба была неравной — рак оказался сильнее", — отписался Лоза.

Лоза вспомнил, как познакомился с Кальяновым. Это произошло в далеком 1984 году, в момент, когда певец записывал нашумевший хит "Плота" на студии Кальянова.

"Так как Саша свел фонограмму безукоризненно, я решил и дальше работать с ним, но уже следующая песня, как говорится, встала колом",—поделился Юрий Лоза.

После знакомства старые друзья часто пересекались на концертах и различных светских мероприятиях. Однако за последние три года Кальянов болел раком и мало выходил в свет.