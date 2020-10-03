Глава ЛДПР рассказал, как россиянам следует бороться с COVID-19

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский указал гражданам России на самый эффективный метод борьбы с коронавирусом, сообщает НСН.

Глава ГД пояснил, что прививка является самым безопасным способом борьбы с коронавирусной инфекцией. Политик отметил, что переболеть вирусом — не значит обезопасить себя. Ведь даже если заболевание проходило в легкой форме, без сильного поражения легких, его последствия могут быть куда более страшными. Также Жириновский напомнил россиянам, что не стоит здороваться за руку и целоваться при встрече с друзьями и близкими.

Первую в мире вакцину от коронавируса "Спутник V" создали и зарегистрировали в России 11 августа. Препарат прошел испытания и показал свою безопасность. Сам Жириновский сделал прививку в сентябре текущего года.