Загрязнение вод у Камчатского полуострова взяли на контроль в Госдуме

Ситуацию с загрязнением вод у Халактырского пляжа на Камчатке проконтролирует комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды, передает Daily Storm.

Глава комитета Владимир Бурматов заявил, что в ближайшее время профильные ведомства должны предоставить информацию о причинах загрязнения и размере причиненного ущерба. Глава движения "Зеленая альтернатива" Олег Митволь подчеркнул, что изменения воды были замечены еще в начале сентября, однако проверки начались только сейчас.

Ранее местные жители сообщали о массовой гибели морских животных, а катающимся на Халактырском пляже серферам диагностировали ожоги роговицы.