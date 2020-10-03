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13:39   3 Октября 2020
Происшествия

Загрязнение вод у Камчатского полуострова взяли на контроль в Госдуме

Загрязнение вод у Камчатского полуострова взяли на контроль в Госдуме

Ситуацию с загрязнением вод у Халактырского пляжа на Камчатке проконтролирует комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды, передает Daily Storm.

Глава комитета Владимир Бурматов заявил, что в ближайшее время профильные ведомства должны предоставить информацию о причинах загрязнения и размере причиненного ущерба. Глава движения "Зеленая альтернатива" Олег Митволь подчеркнул, что изменения воды были замечены еще в начале сентября, однако проверки начались только сейчас.

Ранее местные жители сообщали о массовой гибели морских животных, а катающимся на Халактырском пляже серферам диагностировали ожоги роговицы.

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Автор: Илья Романович
#госдума #камчатка #загрязнение

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