Видео с похорон Тесака появилось в Сети

Похороны Максима Марцинкевича (Тесака) проходят на Кунцевском кладбище в Москве. Кадры с церемонии прощания стали доступны в Сети, пишет "360".

На кадрах опубликованной в Сети видеозаписи запечатлено, как люди проходят через рамку металлоискателей, после чего пришедших пускают по три человека к белому открытому гробу Марцинкевича.

По информации "360", на похороны Тесака пришли не только родственники и знакомые покойного, но и, например, полковник ГРУ Владимир Квачков, закончивший зимой отбывать наказание за подготовку вооруженного мятежа и возбуждение ненависти.

Тесак был осужден в 2018 году за разбой и хулиганство. Он отбывал наказание в местах лишения свободы. Тело заключенного нашли 16 сентября 2020 года в камере челябинского СИЗО. По предварительной версии, причиной смерти стало самоубийство.