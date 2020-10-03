Эколог рассказал о непоправимых последствиях загрязнения воды на Камчатке

Халактырский пляж Камчатки усыпан трупами тысяч морских животных, а купавшиеся в океане люди жалуются на ухудшение зрения и тошноту. Первые пробы указывают на химическое загрязнение — вероятно, разлив нефтепродуктов. Их содержание в воде превышает норму в 3,6 раз. Фенолов в два раза больше нормы.

Ранее местные серферы сообщали об изменении цвета воды на пляже и ухудшении самочувствия после купания: у них опухли глаза, появилось раздражение на коже, началась тошнота и рвота. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что к делу может быть причастен коммерческий танкер. Принадлежность судна пока не установлена.

«По предварительным данным, мимо пляжа проследовал по морскому пути коммерческий танкер с течью, которая была устранена, но это привело к разливу нефтепродуктов, содержащих фенол. Принадлежность судна на данный момент не установлена, ведется поиск», — пишет ТАСС.

Даже в случае масштабной экологической катастрофы водная экосистема может восстановиться, считает главный редактор научно-популярного журнала «Экология и жизнь» Александр Самсонов. Но этот факт не внушает оптимизма: ущерб, нанесенный морской фауне разливом нефтепродуктов, практически непоправим.

«Конечно, экосистема всегда восстанавливается после практически любого воздействия, если ее не уничтожили полностью. Но сколько ей потребуется времени на восстановление и какими потерями это будет сопровождаться — это совсем другой вопрос. Как правило, экосистема очень сильно деградирует в таких условиях, поэтому все эти загрязнения наносят ей фактически непоправимый ущерб, потому что время восстановления экосистем измеряется, как правило, сотнями лет», — рассказал Самсонов в комментарии «Политике Сегодня».

Ранее эколог отмечал, что северная природа «очень хрупкая», а потому срок ее восстановления очень велик. Самсонов призвал ужесточить ответственность для виновников экологических катастроф вплоть до уголовной.

Слова очевидцев расходятся с утверждением Министерства природы Камчатского края. В ведомстве утверждают, что на Халактырском пляже «ничего аномального не зафиксировано». Некоторые пользователи в комментариях предполагают, что перед съемками пляж почистили.

«Халактырский пляж в данный момент. Цвет воды нормальный, запах воздуха обычный, пляж совершенно чистый. Утром инспектора природного парка "Налычево" посмотрели прибрежную зону ООПТ — ничего аномального не зафиксировано. Сотрудники МЧС обследуют берег пляжа на всем его протяжении на квадроциклах с применением БПЛА. Параллельно группа выехала на Малую Лагерную. Кроме того продолжается отбор проб воды специалистами Росприроднадзора, Роспотребнадзора, УГМС», — заявили в Минприроды Камчатского края.

В середине июля из-за аварии на Ондской ГЭС в Карелии произошел выброс почти 300 килограммов мазута в акваторию Беломоро-Балтийского канала. Ранее аварии с утечкой нефтепродуктов происходили в Башкирии и Хабаровском крае.

Большой резонанс вызвал разлив около 21 тысячи тонн дизельного топлива в Норильске 29 мая. Причиной стал поврежденный резервуар, принадлежащий «Норникелю». Доцент кафедры «Экология и промышленная безопасность» МГТУ им. Н.Э.Баумана Сергей Серов говорил, что в этом случае используются адсорбенты — биологические вещества, поглощающие вредные частицы.