Депутат Госдумы Сергей Вострецов открыл храм Святого Луки в городе Балее

Открытие храма Святого Луки в городе Балее посетил депутат Государственной думы РФ Сергей Вострецов. Парламентарий отметил, что это первая церковь в его родном городе.

Строительство храма Святого Луки продолжалось в течение четырех лет, сообщает Федеральное агентство новостей. Участие в торжественной церемонии открытия принял и глава Балейского района Сергей Гальченко. В ходе церемонии открытия митрополит Димитрий провел освящение колоколов.

По словам депутата Вострецова, открытие церкви в Балее очень значимо для города, поскольку ранее храмов в нем не было.