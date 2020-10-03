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13:24   3 Октября 2020
Общество

Депутат Госдумы Сергей Вострецов открыл храм Святого Луки в городе Балее

Депутат Госдумы Сергей Вострецов открыл храм Святого Луки в городе Балее

Открытие храма Святого Луки в городе Балее посетил депутат Государственной думы РФ Сергей Вострецов. Парламентарий отметил, что это первая церковь в его родном городе.

Строительство храма Святого Луки продолжалось в течение четырех лет, сообщает Федеральное агентство новостей. Участие в торжественной церемонии открытия принял и глава Балейского района Сергей Гальченко. В ходе церемонии открытия митрополит Димитрий провел освящение колоколов.

По словам депутата Вострецова, открытие церкви в Балее очень значимо для города, поскольку ранее храмов в нем не было.

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Автор: Яна Либерман
#церковь #вострецов #балей

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