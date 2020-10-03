Алиев заявил о необходимости оперативно урегулировать ситуацию в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что конфликт Баку и Еревана в Нагорном Карабахе необходимо урегулировать сейчас. Об этом он сообщил каналу Al Jazeera.

В ходе интервью политик подчеркнул, что азербайджанская сторона не может ждать разрешения ситуации еще 30 лет.

"У нас нет времени ждать", — заявил президент страны.

Обострение на границе Армении и Азербайджана началось 27 сентября. Тогда Баку сообщил, что армянские военные обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. По данным Еревана, регион подвергся воздушным и ракетным атакам.

Ранее МИД РФ заявил об активной роли Москвы в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе.