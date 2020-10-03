Производство золота в России сократилось на 7,6%

Российские золотодобывающие компании в январе-августе 2020 года сократили производство драгметалла на 7,6%, до 214,59 тонны, сообщил Минфин РФ со ссылкой на данные поставок сырья на аффинажные заводы.

По подсчетам министерства, в августе суммарное производство золота упало на 19% по сравнению с этим же месяцем предыдущего года. При этом сокращались вторичная переработка и попутная добыча драгметалла.

По сравнению с январем-августом 2019 года производство золота в России упало почти на 17,5 тонны. За восемь месяцев предыдущего года в стране было добыто 232,16 тонны желтого металла.

В то же время в России сократилось производство серебра. Показатель добычного серебра упал на 7,3% — до 284,89 тонны, а выпуск вторичного серебра снизился на 16,3%, составив 89,18 тонн. Попутного серебра за восемь месяцев 2020 года было произведено 220,92 тонны, что практически соответствует уровню прошлого года. Суммарный объем его производства в стране упал на 6,3% — до 594,99 тонны.