Ученые рассказали, насколько опасен коронавирус для беременных и детей

Вероятность летального исхода плода у беременных женщин, у которых подтвердился COVID-19, значительно выше, чем при обычных показателях, рассказали ученые.

Если инфекция проявила себя в первые три месяца беременности, то она может представлять угрозу для ребенка, пишет портал UfaTime.ru, ссылаясь на материал из журнала Journal of Perinatal Medicine. Авторы исследования провели эксперимент с участием 388 человек.

Согласно данным аналитиков, 11% пациенток были госпитализированы в отделение интенсивной терапии, уточнили ученые. Еще 6% из них потребовалась интубация. Несмотря на то, что у всех пациенток наблюдалась коронавирусная инфекция, только у одного ребенка тест показал положительный результат.

Число случаев коронавируса в России перевалило за 1,2 млн. Об этом сообщает телеканал "360".