Названа возможная причина загрязнения на побережье Камчатки

Предварительной причиной загрязнения может быть сброс льяльных вод или нефтепродуктов с проходящих неподалеку судов, сообщает телеграм-канал RT со ссылкой на Минприроды РФ.

Уточняется, что точные результаты будут опубликованы 5 октября. Факты гибели морских животных были зафиксированы в Большой и Малой Лагерных бухтах и в бухте Бабьей.

"Предварительно уже можно говорить, что там есть превышения по нефтепродуктам, фенолам и аммонийной группе", — рассказал врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков.

Ранее местные жители обратили внимание на большое количество мертвой рыбы на побережье, а серферы рассказали об изменении цвета воды.