Коронавирус открывает новые возможности для держателей рублевых облигаций

Снижение курса рубля относительно доллара и евро может стать возможностью для выгодного вложения средств. Эксперт Сергей Романчук поделился советами по покупке российских облигаций во время пандемии коронавируса, его слова передает Forbes.

Рост стоимости доллара и евро на российских биржах будет носить временный характер, так как на него влияют срочные внешнеполитические факторы. Через полгода обстановка вокруг коронавируса и санкционной политики США нормализуется, что позволит отечественной экономике укрепиться. Этому будет способствовать экономическая ситуация, которая в России значительно лучше, чем в других развивающихся странах.

Временным снижением рубля можно воспользоваться, уверен руководитель операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук. Переведя иностранную валюту в рубли, инвестор может приобрести государственные облигации. Они традиционно отличаются высоким уровнем доходности за счет высоких премий.