Жителей России предупредили о возможном росте ипотечных ставок

Ставки по ипотеке в России могут увеличиться на 1-2 процентных пункта в ближайшее время из-за новой концепции страхования, разработанной в ЦБ РФ, передает РИА Новости.

Предложенная Центробанком схема ипотечного страхования может привести к росту номинальной процентной ставки по кредиту на 1 процентный пункт, что спровоцирует увеличение реальной стоимости кредита для заемщика, заявили в Ассоциации банков России (АБР).

Помимо этого, расходы клиентов банка вырастут и за счет приобретения дополнительных страховых полисов, а кредитные организации после нововведений понесут издержки на страховое администрирование, отмечает вице-президент АБР Алексей Войлуков.

Специалисты также признали, что система ипотечного кредитовании в России еще должна совершенствоваться. Одним из вариантов, предложенных ассоциацией, является стандартизация страховых договоров при оформлении займа.