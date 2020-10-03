МИД ФРГ назвал условие неизбежности санкций против России из-за Навального

Результаты анализов проб Навального, проведенных в лаборатории ОЗХО, определят судьбу антироссийских санкций. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Подтверждение выводов германских экспертов о причинах ухудшения здоровья российского блогера Алексея Навального результатами исследования в лаборатории ОЗХО будет означать неизбежность санкций против РФ. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Шансов, что ОЗХО даст отрицательное заключение, очень мало, поскольку организация не раз уже демонстрировала предвзятое отношение к России по другим вопросам, заявлял МИД РФ.