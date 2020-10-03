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12:12   3 Октября 2020
Армия

Лидер Карабаха отправился на линию фронта

Лидер Карабаха отправился на линию фронта

Лидер Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян принял решение отправиться со спецназом на фронт, где идут активные боевые действия между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами. Об этом Арутюнян написал на своей странице в Facebook.

Президент Араик Арутюнян отметил, что нация и родина оказались под угрозой. Однако право жить в безопасности на родине следует защищать. В связи с этим Араик Арутюнян решил отправиться на линию фронта, где он будет "более полезным, чем в тылу".

По словам Арутюняна, конфликт в Карабахе - это "последний бой", победа в котором непременно достанется Карабаху.

Конфликт в Карабахе обострился 27 сентября, когда Азербайджан начал наступление по всей линии соприкосновения. Россия призывает Армению и Азербайджан прекратить огонь и вернуться к диалогу. В Ереване заявили, что это станет возможным после того, как Турция уйдет с Южного Кавказа.

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Автор: Юлия Яковлева
#азербайджан #армения #карабах #арутюнян

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