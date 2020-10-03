Беглов провел встречу с оркестром под руководством Теодора Курентзиса

Домовую церковь святого Николая Чудотворца планируют восстановить в Петербурге, говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Духовное учреждение воссоздадут в Доме радио в Северной столице, рассказал накануне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В ходе встречи с музыкантами и руководителем оркестра и хора Теодором Курентзисом он пообещал восстановить церковь.

"Я очень рад, что оркестр и хор приобрели свой дом. Не просто дом, а дом в Петербурге. Для нас это очень важно", — рассказал градоначальник в ходе визита в Дом радио.

Сейчас в здании полным ходом идет ремонт, однако артисты не перестают репетировать, сообщили в Смольном. В пресс-службе городской администрации также напомнили, что церковь хотят восстановить, чтобы не прятать историю Северной столицы.