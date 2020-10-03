Погибают дети, взрослые: жители Степанакерта покидают город после обстрелов

Жители столицы Нагорного Карабаха - города Степанакерта - покидают дома из-за обострившейся ситуации в республике. Город подвергся обстрелам со стороны Азербайджана. Ереван готов принять жителей Нагорного Карабаха, сообщают "Известия".

Жители Степанакерта собираются у здания МИД Нагорно-Карабахской Республики. В основном, это женщины и дети. Люди садятся в автомобили, их доставят в Ереван, отмечает корреспондент "Известий".

Организацию эвакуации жителей в Ереван занимаются военные. У здания МИД НКР собралось около 50 семей. Как отмечают военнослужащие, собираться такими толпами в Степанакерте сейчас опасно.

"Мы первый раз такое видим, дети первый раз такое видят. И не знаем мы, чем это все закончится. Но это все-таки нужно приостановить. Дети погибают, взрослые. Нужно найти какой-нибудь выход", - сказала местная жительница Аделя.

Жителей Нагорного Карабаха готова принять Армения. Как отмечают местные жители, помогают им и другие страны.