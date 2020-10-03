В России зафиксировали еще 9859 случаев коронавируса за сутки

Российские врачи выявили 9859 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Болезнь протекала без клинических симптомов у 27,2% жителей России. Медики зарегистрировали 174 летальных исхода. Полностью выздоровели от инфекции еще 5563 пациента.

Три отечественные вакцины от коронавируса проходят испытания в стране с участием добровольцев. Первые в очереди на получение прививок стоят люди из группы риска, медицинские работники и сотрудники образовательных учреждений.