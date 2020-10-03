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10:31   3 Октября 2020
Политика

Путин поздравил президента и канцлера ФРГ с Днем германского единства

Путин поздравил президента и канцлера ФРГ с Днем германского единства

Президент России Владимир Путин направил в ФРГ поздравительную телеграмму в честь Дня германского единства. Такое сообщение опубликовал Кремль.

Российский лидер поздравил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и канцлера Ангелу Меркель с Днем германского единства. Владимир Путин отметил, что объединение Германии стало важным событием в истории Европы. Президент РФ подтвердил, что Россия готова к диалогу с германскими партнерами по актуальным задачам как двусторонней, так и международной повестки.

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Автор: Василий Пименов
#путин #фрг #поздравление

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