Путин поздравил президента и канцлера ФРГ с Днем германского единства

Президент России Владимир Путин направил в ФРГ поздравительную телеграмму в честь Дня германского единства. Такое сообщение опубликовал Кремль.

Российский лидер поздравил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и канцлера Ангелу Меркель с Днем германского единства. Владимир Путин отметил, что объединение Германии стало важным событием в истории Европы. Президент РФ подтвердил, что Россия готова к диалогу с германскими партнерами по актуальным задачам как двусторонней, так и международной повестки.