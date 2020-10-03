Новая экономическая зона с таможенными и налоговыми льготами появится в РФ

Минэкономразвития подготовило проект постановления правительства о создании в Красноярском крае новой свободной экономической зоны. Документ опубликован на официальном сайте министерства.

Зона получит название "Красноярская технологическая долина" и будет ориентирована на промышленное производство. Предполагается, что в регионе будут производить оборудование для добывающих отраслей и металлургии, а также продукцию для самолетостроения и автомобильной промышленности.

Участие в проекте уже подтвердили шесть потенциальных компаний-инвесторов. Они собираются вложить в инфраструктуру "Красноярской технологической долины" около 6,6 млрд рублей и создать 1700 рабочих мест.

Как отметили в Минэкономразвития, компании-резиденты получат налоговые льготы и таможенные преференции. Кроме того, для предприятий сократят число бюрократических процедур и предоставят помощь в реализации инвестиционного проекта на начальной стадии его развития.