Баку опроверг заявление Армении о сбитых самолетах ВВС Азербайджана

Сообщение Минобороны Армении о трех сбитых утром 3 октября самолетах ВВС Азербайджана получило опровержение из Баку, передает РИА Новости.

Ожесточенные бои сопровождают утро шестого дня начавшегося 27 сентября вооруженного противостояния между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе. Армянское министерство обороны сообщало, что в ходе отражения атак противника силами ПВО были сбиты три самолета ВВС Азербайджана. Из Баку пришло опровержение этого сообщения с утверждением, что ни один азербайджанский самолет не был сбит в небе над Нагорным Карабахом.