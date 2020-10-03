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10:26   3 Октября 2020
Армия

Баку опроверг заявление Армении о сбитых самолетах ВВС Азербайджана

Баку опроверг заявление Армении о сбитых самолетах ВВС Азербайджана

Сообщение Минобороны Армении о трех сбитых утром 3 октября самолетах ВВС Азербайджана получило опровержение из Баку, передает РИА Новости.

Ожесточенные бои сопровождают утро шестого дня начавшегося 27 сентября вооруженного противостояния между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе. Армянское министерство обороны сообщало, что в ходе отражения атак противника силами ПВО были сбиты три самолета ВВС Азербайджана. Из Баку пришло опровержение этого сообщения с утверждением, что ни один азербайджанский самолет не был сбит в небе над Нагорным Карабахом.

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Автор: Яна Либерман
#нагорный карабах #ввс азербайджана #сбитые самолеты

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