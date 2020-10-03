Кредитные ставки могут вырасти в России из-за ослабления рубля

Эксперты прогнозируют не только остановку сокращения ставок по кредитам в России, но и их возможный рост на фоне снижения курса денежной единицы РФ, передает РИА Новости.

Помимо позиций рубля на валютном рынке, на ставки по банковским кредитам влияние окажет увеличивающийся рост кредитных рисков, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков.

Такой прогноз эксперт обосновывает ростом цен на импортные товары, который приведет к снижению реальных доходов жителей России и повлияет на платежеспособность граждан. Как итог, российские банки станут вынуждены заложить рост кредитных рисков в ставки. В первую очередь, это коснется необеспеченных кредитов, добавил специалист.