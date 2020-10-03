Facebook против государства: после России и ЕС корпорацию осудила Австралия

Американская корпорация Facebook, владеющая популярными соцсетями, продолжает работать во всем мире только по американским законам. Этим возмущены власти некоторых стран — на этот раз свои претензии компании предъявили в Австралии.

С конца 2020 года интернет-гиганты Facebook и Google должны выплачивать австралийским СМИ деньги за публикацию их контента на своих платформах и предоставлять данные об активности пользователей и их предпочтениях.

Американская корпорация, несмотря на ежегодный доход в 70 миллиардов долларов, не желает платить австралийским СМИ деньги за использование их статей и репортажей. Более того, в ответ Facebook грозится запретить австралийцам делиться постами в соцсетях корпорации.

«…Мы с сожалением запретим всем людям и изданиям делиться местными и международными новостями в Facebook и Instagram в Австралии. Это единственный способ защититься от закона, который <...> в перспективе навредит развитию австралийского сектора новостей и средств массовой информации», — сказал исполнительный директор Facebook в Австралии и Новой Зеландии Уилл Истон.

Австралийская комиссия по защите прав потребителей называло угрозы Facebook «позором для австралийской демократии» и предупредило, что если австралийцы не смогут получать новости от СМИ из Facebook и Instagram, то они уйдут в другие сети, где новостная повестка не блокируется.

Зачем Австралия ставит Facebook условия?

Власти Австралии пытаются отстоять интересы национальных СМИ, которые теряют доходы от рекламы: пользователи предпочитают традиционным медиа новости в соцсетях. Кроме того, для австралийского руководства принципиален вопрос соблюдения иностранными корпорациями местных законов.

Facebook же отказывается подчиняться любому законодательству, кроме американского. Руководство Google оказалось более сговорчивым и заключило договоры об отчислениях с некоторыми австралийскими изданиями.

Представитель интернет-регулятора Австралии Род Симс намекнул на монополизм Facebook и подчеркнул, что новые законы помогут устранить дисбаланс на рынке информации.

«Если бы у вас был конкурентный рынок, вам бы это не понадобилось [запрещать пользователям делиться информацией в соцсети, — прим.ред.]», — цитирует Reuters обращение Симс к Facebook.

Конфликт Facebook и государства: где еще это было?

Отказ американской корпорации следовать законам государств, на территории которых она работает, уже довел главу Facebook Марка Цукерберга до конфликта с Евросоюзом и Россией.

Ранее ирландская Комиссия по защите данных, — главный регулятор интернета в ЕС, — потребовала у Facebook перенести данные пользователей из Европы с американских серверов на европейские. Компания отказалась, обвинив власти ЕС в предвзятом отношении. Персональные данные пользователей всего мира утекают в Штаты и становятся доступны американским спецслужбам, с которыми Facebook сотрудничает.

Уже давно аналогичные претензии предъявляет Facebook Роскомнадзор. Два года корпорация отказывалась переносить данные российских пользователей на сервера в РФ по требованию властей. Сначала соцсеть планировали заблокировать, а потом решили штрафовать.

Несмотря на предпринятые меры, личные данные россиян, в том числе и их переписки, продолжают быть доступны американским спецслужбам. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж предупреждал, что Facebook — самая полная база данных о гражданах: разведке США доступны имена, адреса, места пребывания, семейные связи, личные сообщения... Вся эта информация копится на серверах Соединенных Штатах.

О том, к чему приведет конфликт национальных регуляторов с Facebook рассказал «Политике Сегодня» ведущий аналитик «Регионального общественного центра интернет-технологий» Урван Парфентьев.

«Регулятор регулятору рознь. Вопросы задают в различных странах совершенно разные. Где-то может быть мы увидим определенную адаптацию Facebook под местные требования, где-то не увидим», — полагает эксперт.

Характерно, что власти США и сами требуют от иностранных соцсетей, чтобы данные американских пользователей хранились внутри страны. Так президент Штатов Дональд Трамп планировал заблокировать китайскую соцсеть TikTok, если та не перейдет под управление американской компании. Его возмутило, что информация о пользователях из США хранилась на китайских серверах, и, возможно, была доступна спецслужбам Китая.

Ранее глава эксперт в области интернет-безопасности Владимир Зыков отмечал, что права российских пользователей американских соцсетей должны быть защищены даже в иностранных юрисдикциях.