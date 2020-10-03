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10:00   3 Октября 2020
Общество

Собянин: москвичи с COVID-19 получат бесплатно новые препараты

Собянин: москвичи с COVID-19 получат бесплатно новые препараты

Москвичи, заболевшие коронавирусной инфекцией, смогут бесплатно получить новые препараты. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин в субботу, 3 октября.

Глава города отметил, что пациентов с COVID-19 обеспечат противовирусными препаратами "Арепливир" и "Коронавир". Кроме того, пациентам с пневмонией, проходящим амбулаторное лечение, бесплатно будут выдаваться пульсоксиметры.

"Для профилактики возможных осложнений пациентам со среднетяжелым течением болезни будут выписываться антикоагулянты, препятствующие свертыванию крови и образованию тромбов (дабигатрана этексилат, ривароксабан, апиксабан)", — добавил Собянин.

Москвичи, проходящие диагностику на COVID-19 или относящиеся к группе риска, смогут пройти экспресс-тестирование на грипп. Также будет расширен перечень обязательных анализов при терапии коронавируса.

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Автор: Ирина Большунова
#москва #собянин #COVID-19

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