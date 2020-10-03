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9:32   3 Октября 2020
Политика

Граждане Германии позитивно воспринимают образ Путина

Граждане Германии позитивно воспринимают образ Путина

Центр восточноевропейских и международных исследований провел опрос среди населения ФРГ о президенте РФ Владимире Путине. Об этом написало немецкое издание Zeit.

По результатам исследования, 34% населения Восточной Германии сочли Путина эффективным президентом. Издание придерживается мнения, что это связано с положительным откликом на образ СССР и России в этой части страны. Опрошенные подчеркнули "напористость" российского лидера, которой нет у Берлина.

В конце августа жители столицы Германии объявили протест ограничительным мерам из-за пандемии. На улицах Берлина скандировали фамилию главы РФ Владимира Путина.

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Автор: Ирина Большунова
#путин #опрос #жители Германии

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