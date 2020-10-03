Макрон призвал Алиева остановить боевые действия в НКР

Конфликт в Нагорном Карабахе вызвал беспокойство президента Франции Эммануэля Макрона, который позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с призывом прекратить боевые действия. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Алиева.

Обострение армяно-азербайджанского конфликта из-за Нагорного Карабаха случилось 27 сентября, когда подразделения Вооруженных сил Азербайджана предприняли наступление на позиции Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым призвал его к восстановлению режима прекращения огня и к переговорам. Алиев же сообщил Макрону о потерях среди азербайджанцев: 19 человек убитыми и 60 раненых.