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9:08   3 Октября 2020
Политика

Макрон призвал Алиева остановить боевые действия в НКР

Макрон призвал Алиева остановить боевые действия в НКР

Конфликт в Нагорном Карабахе вызвал беспокойство президента Франции Эммануэля Макрона, который позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с призывом прекратить боевые действия. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Алиева.

Обострение армяно-азербайджанского конфликта из-за Нагорного Карабаха случилось 27 сентября, когда подразделения Вооруженных сил Азербайджана предприняли наступление на позиции Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым призвал его к восстановлению режима прекращения огня и к переговорам. Алиев же сообщил Макрону о потерях среди азербайджанцев: 19 человек убитыми и 60 раненых.

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Автор: Яна Либерман
#алиев #макрон #нагорный карабах

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