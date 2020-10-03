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8:54   3 Октября 2020
Общество

Психолог рассказал о разрушительном влиянии карантина на детскую психику

Психолог рассказал о разрушительном влиянии карантина на детскую психику

Длительный карантин может негативно повлиять на психологическое состояние ребенка, который может перенять на себя страх родителей в пандемию коронавируса. Об этом информирует URA.RU.

Некоторые формы отдыха в детском возрасте совсем не подходят для онлайн формата, сказал президент Ассоциации детских психологов Анатолий Северный. Он отметил, что для нормального состояния ребенка необходимо творчество, спорт и другие увлечения.

Психолог сообщил, что дети оценивают реакцию родителей, а не происходящие события. Северный отметил, что при сильных переживаниях родителей, у детей могут появится различные патологии из-за страхов.

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Автор: Кристина Мокроусова
#психолог #пандемия #коронавирус

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