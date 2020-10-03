Психолог рассказал о разрушительном влиянии карантина на детскую психику

Длительный карантин может негативно повлиять на психологическое состояние ребенка, который может перенять на себя страх родителей в пандемию коронавируса. Об этом информирует URA.RU.

Некоторые формы отдыха в детском возрасте совсем не подходят для онлайн формата, сказал президент Ассоциации детских психологов Анатолий Северный. Он отметил, что для нормального состояния ребенка необходимо творчество, спорт и другие увлечения.

Психолог сообщил, что дети оценивают реакцию родителей, а не происходящие события. Северный отметил, что при сильных переживаниях родителей, у детей могут появится различные патологии из-за страхов.