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8:37   3 Октября 2020
Наука

Новая российская космическая станция обзаведется туристическим модулем

Новая российская космическая станция обзаведется туристическим модулем

Минимум четыре туриста смогут разместиться в одном из отсеков новой российской орбитальной космической станции, пишет телеканал "360".

Она будет состоять из пяти модулей и конструкцией напомнит станцию "Мир", сообщает источник. Основная особенность заключается в том, что последний, пятый, модуль будет оснащен большими иллюминаторами и Wi-Fi.

Новая околоземная станция будет построена не раньше 2030 года, после выделения финансирования. Но уже известно, что летать она будет под определенным углом, с которого видно большую часть России.

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Автор: Илья Романович

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