Новая российская космическая станция обзаведется туристическим модулем

Минимум четыре туриста смогут разместиться в одном из отсеков новой российской орбитальной космической станции, пишет телеканал "360".

Она будет состоять из пяти модулей и конструкцией напомнит станцию "Мир", сообщает источник. Основная особенность заключается в том, что последний, пятый, модуль будет оснащен большими иллюминаторами и Wi-Fi.

Новая околоземная станция будет построена не раньше 2030 года, после выделения финансирования. Но уже известно, что летать она будет под определенным углом, с которого видно большую часть России.