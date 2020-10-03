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8:30   3 Октября 2020
Общество

Эксперт перечислил правила эксплуатации масок на фоне второй волны COVID-19

Эксперт перечислил правила эксплуатации масок на фоне второй волны COVID-19

Маска защищает от попадания вируса, поэтому любая маска намного лучше, чем ее отсутствие. Об этом сообщает радио Sputnik.

Одноразовые маски нужно выбрасывать после использования, заявил Эрик Бровко. По его словам, многоразовые маски необходимо стирать перед повторным надеванием на лицо. Он отметил, что респираторы простому человеку не так необходимы, как врачу, работающими с заразившимися пациентами, информирует "360".

Эксперт рассказал, что приношение маски в руке на не попадает грязь и пыль. Он заявил, что хранить маску лучше всего в отдельном чистом пакете. Бровко сообщил, что простую маску нужно надевать по инструкции: стерильную сторону прикладывать к лицу.

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Автор: Борис Нестеров
#маска #пандемия #коронавирусв

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