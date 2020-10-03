Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
8:22   3 Октября 2020
Политика

Мадуро поблагодарил Путина и народ России за вакцину от COVID-19

Мадуро поблагодарил Путина и народ России за вакцину от COVID-19

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил доставку российской вакцины от COVID-19 в латиноамериканскую страну. Он в Twitter поблагодарил за проявленную солидарность главу РФ Владимира Путина и весь народ России.

Первая партии вакцины от коронавируса прибыла в Венесуэлу в пятницу утром, 2 октября. Участие в испытаниях примут около двух тысяч жителей страны.

"Мы стали первой страной в Западном полушарии, которая начала третью фазу клинических испытаний этой вакцины от коронавируса. От имени венесуэльского народа я благодарю президента Владимира Путина и российский народ за проявленную солидарность", — написал Мадуро.

Власти Венесуэлы надеются наладить производство вакцины "Спутник V" на территории страны. Об этом заявила исполнительный вице-президент Делси Родригес.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#путин #венесуэла #мадуро #вакцина

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров