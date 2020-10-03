Мадуро поблагодарил Путина и народ России за вакцину от COVID-19

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил доставку российской вакцины от COVID-19 в латиноамериканскую страну. Он в Twitter поблагодарил за проявленную солидарность главу РФ Владимира Путина и весь народ России.

Первая партии вакцины от коронавируса прибыла в Венесуэлу в пятницу утром, 2 октября. Участие в испытаниях примут около двух тысяч жителей страны.

"Мы стали первой страной в Западном полушарии, которая начала третью фазу клинических испытаний этой вакцины от коронавируса. От имени венесуэльского народа я благодарю президента Владимира Путина и российский народ за проявленную солидарность", — написал Мадуро.

Власти Венесуэлы надеются наладить производство вакцины "Спутник V" на территории страны. Об этом заявила исполнительный вице-президент Делси Родригес.