Роспотребнадзор: переохлаждение делает иммунитет уязвимее к COVID-19

Ослабить иммунитет в неподходящий период времени может переохлаждение. Об этом передает РИА Новости.

Сотрудница Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что иммунитет может стать более подвержен атаке вирусов после переохлаждения. Она отметила, что это особенно опасно в период роста числа инфицированных. По ее словам, также важно соблюдать все меры профилактики опасной болезни.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал ранее, что победить коронавирус можно только правильным поведением граждан в условиях пандемии. Он напомнил о важности мытья рук, соблюдении социальной дистанции и ношения масок.