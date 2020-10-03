Второй испытательный запуск ракеты-носителя "Ангара" состоится 24 ноября

Второй испытательный запуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Плесецк запланирован на 24 ноября 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Еще летом на космодроме начались приготовления к пуску. В Плесецке с августа проводится подготовка к летным испытаниям тяжелой ракеты-носителя, сообщает телеканал "360".

Ракеты "Ангара" — это семейство, в которое входят ракеты-носители от тяжелых до легких. Первый пуск легкой "Ангары-1.2ПП" состоялся в июле 2014 года, а тяжелая "Ангара" впервые была запущена в декабре 2014 года.