Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
8:06   3 Октября 2020
Технологии

Второй испытательный запуск ракеты-носителя "Ангара" состоится 24 ноября

Второй испытательный запуск ракеты-носителя "Ангара" состоится 24 ноября

Второй испытательный запуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Плесецк запланирован на 24 ноября 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Еще летом на космодроме начались приготовления к пуску. В Плесецке с августа проводится подготовка к летным испытаниям тяжелой ракеты-носителя, сообщает телеканал "360".

Ракеты "Ангара" — это семейство, в которое входят ракеты-носители от тяжелых до легких. Первый пуск легкой "Ангары-1.2ПП" состоялся в июле 2014 года, а тяжелая "Ангара" впервые была запущена в декабре 2014 года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#ракета #ангара #космодром плесецк

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров