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8:00   3 Октября 2020
Общество

Беглов рекомендовал петербургским работодателям перевести работников на удаленку

Беглов рекомендовал петербургским работодателям перевести работников на удаленку

Администрация Петербурга дала рекомендацию городским работодателям перевести своих сотрудников на удаленный режим. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на сайт администрации города.

Сменить режим работы рекомендовано тем, кто не принимает участие в обеспечении функционирования предприятий, отмечается в документе. Кто уже работает на дому, должен данный режим сохранить.

Жителей обязывают соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты. Пожилых петербуржцев просят не покидать дом без необходимости. С доставкой продуктов помогут органы власти и волонтеры.  

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Автор: Руслан Неглинный
#санкт-петербург #беглов #ограничения #коронавирус

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