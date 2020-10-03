7:52 3 Октября 2020Армия
Азербайджан сообщил о занятии новых опорных пунктов в Нагорном Карабахе
Вооруженные силы Азербайджана овладели новыми опорными пунктами на линии соприкосновения сил в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.
В пресс-службе рассказали, что армия успешно проходит запланированные направления и занимает новые опорные пункты, проводя на территории ликвидацию противника. Отмечается, что было уничтожено значительное количество солдат, техники и вооружения противника.
По сведениям Азербайджана, с начала обострения конфликта и ведения боев армия Армении потеряла до 230 танков и другой бронетехники, 250 артиллерийских установок и десятки единиц другой военной техники. Как сообщает телеканал "360", в НКР заявили о более трех тысячах погибших со стороны азербайджанской армии.