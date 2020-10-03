Ученые из России отправят экспедицию для поиска жизни на Венере в 2027 году

Программа России по исследованию Венеры включает в себя три миссии в период с 2029 по 2034 годы. Также может быть добавлена еще одна срочная отправка станции в 2027 году для изучения признаков жизни, сообщает телеканал "360".

Исполнительный директор по перспективным программам и науке Роскосмоса Александр Блошенко считает, что факт обнаружения в атмосфере планеты биомаркеров не является доказательством наличия жизни на планете. Об этом сообщает СМИ.

По мнению чиновника для подтверждения наличия жизни сейчас оценивается возможность запустить "срочную экспедицию" на Венеру в 2027 году. Для поиска существования жизни необходимо контактное исследование планеты.